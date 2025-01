Concorrência entre postos de combustível faz gasolina chegar a R$ 7,30 em município no interior do Acre

A concorrência entre empresários do setor de combustíveis em Sena Madureira, trouxe alívio ao bolso dos consumidores. Desde o final da semana passada, o preço do litro da gasolina caiu significativamente, atingindo valores abaixo dos praticados na capital, Rio Branco.

O posto flutuante São Francisco, localizado no porto da antiga Feira Livre, é atualmente o local mais barato para abastecer. Lá, o litro da gasolina é vendido a R$ 7,30, enquanto o óleo diesel custa R$ 7,48. A redução nos preços se estendeu a outros estabelecimentos da cidade.

No posto Sena, situado na entrada da Avenida Brasil, no Triângulo, a gasolina está sendo comercializada a R$ 7,35, o álcool a R$ 5,30 e o óleo diesel a R$ 7,51. Os valores também são semelhantes no posto Avenida, enquanto o posto Iaco apresenta pequenas variações.

A disputa entre os postos tem atraído motoristas, que agora aproveitam a oportunidade para abastecer seus veículos com preços reduzidos. Essa dinâmica reforça o impacto positivo da competitividade no mercado, beneficiando diretamente os consumidores.

Com a redução, Sena Madureira se destaca no cenário regional, oferecendo combustíveis mais baratos que a capital e incentivando o consumo local.