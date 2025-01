Concurso Detran RO: contratação da banca prevista para 2025

A contratação da banca organizadora do concurso Detran RO (Departamento de Trânsito de Rondônia) está prevista para ser feita neste ano!

Isso porque o Plano de Cotratações Anual do Detran RO foi aprovado e publicado em Diário Oficial do estado na última quarta-feira (8/1), e o documento traz a contratação da empresa, como é possível ver no trecho abaixo:

Apesar da boa notícia, o quantitativo de vagas e cargos ofertados ainda não foram divulgados.

Vale lembrar que o concurso possui comissão organizadora formada desde julho de 2023, o grupo foi instituído com o objetivo de realização de estudo técnico de viabilidade para confecção do edital para o certame.

O último concurso Detran RO foi realizado em 2014, ofertando 160 vagas de níveis fundamental, médio e superior, com salário inicial de até R$ 5.530,53.

Confira o Plano de Contratações Anual do Detran RO na íntegra!

Último concurso Detran RO

Como mencionado anteriormente, o último edital do concurso Detran RO foi publicado em 2014. Organizado pelo Idecan, o certame ofertou 160 vagas de níveis fundamental, médio e superior, com iniciais de até R$ 5.530,53.

Confira, abaixo, a distribuição das vagas:

Nível fundamental

Serviços Operacionais – Motorista: 5 vagas.

Nível médio

Técnico Administrativo – Especialidades: 11 vagas;

Agente Administrativo: 62 vagas;

Agente de Trânsito: 62 vagas.

Nível superior

Analista em Trânsito – Especialidades: 20 vagas.

Os candidatos foram avaliados por meio das etapas seguintes:

Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para cargos de nível superior;

Prova Prática, de caráter eliminatório e classificatório, para o cargo de Serviços Operacionais – Motorista; e

Prova de Títulos, de caráter classificatório, para cargos de nível superior.

Confira, abaixo, a estrutura das provas:

