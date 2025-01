Concurso Funai: autorizada a contratação de 1.938 temporários

Foi autorizada a realização de processo seletivo simplificado para a Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) para contratação temporária de 1.938 pessoas em diversas áreas de atuação (concurso Funai)!

A portaria foi publicada no Diário Oficial da União neste 31 de dezembro e destaca que o prazo para publicação do edital de abertura do PSS é de até seis meses. A aprovação dos candidatos ocorrerá por meio de análise cirrucular.

Ainda segundo a portaria, os contratados terão objetivo de desenvolver atividades destinadas a proteção e promoção dos direitos dos povos isolados e de recente contato e de proteção territorial das terras indígenas, e ao cumprimento das decisões relacionadas às Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 709, 760 e 991 e de outras sentenças judiciais que determinam a realização de operações de desintrusão e de fiscalização de grande monta em Terras Indígenas, no âmbito da FUNAI.

Confira o quantitativo de contratações autorizadas e as respectivas atividades:

Novo concurso Funai para servidores

Em junho de 2024, a Funai confirmou ao Direção Concursos que enviou pedido de autorização para realização de novo concurso público para servidores. A solicitação é para o provimento de 751 vagas de níveis médio e superior de formação, distribuídas da seguinte forma:

283 vagas para Especialista em Indigenismo (nível superior)

468 vagas para Técnico em Indigenismo (nível médio)

Com a reestruturação das carreiras, os servidores farão jus aos seguintes salários iniciais:

Especialista em Indigenismo: salário inicial será de R$ 9.483,00 (VB + GAPIN)

Técnico em Indigenismo: salário inicial será de R$ 6.032,87 (VB + GAPIN)

O provimente de servidores mais recente ainda está em andamento e ocorre por meio do Concurso Nacional Unificado (CNU). São ofertadas 502 vagas ofertadas para cargos de níveis médio e superior de formação.