Concurso MPU: quando começam as inscrições? Inicial de R$ 16 mil

Um dos mais aguardados de 2025, o concurso MPU teve seu edital publicado na última quarta-feira (8/1). Organizado pela Fundação Getúlio Vargas, o certame oferta centenas de vagas com salários iniciais de até R$ 17 mil! Confira, a seguir, quando iniciam as inscrições e o valor das taxas de candidatura.

Veja as principais informações do edital:

Banca: FGV

Vagas: 152 + CR

Cargos: Analista e Técnico do MPU

Escolaridade: nível superior

Salários: até R$13.994,78

Prova: 4/5/2025

Edital

Interessado no concurso MPU?

Então, não deixe de conferir o edital verticalizado, feito especialmente para você! Nele, você confere todo o conteúdo programático para começar a organizar seus estudos agora!

Para ter acesso e turbinar seus estudos, basta clicar no botão abaixo e adquirir o seu material gratuito!

QUERO O MEU EDITAL VERTICALIZADO MPU!

Concurso MPU: prazo de inscrições

O concurso MPU terá suas inscrições abertas no dia 13 de janeiro de 2025, será quase um mês de prazo para que os candidatos possam se inscrever, encerrando apenas no dia 27 de fevereiro de 2025.

Para confirmar a candidatura, os interessados deverão realizar o pagamento das taxas nos seguintes valores:

Técnico: R$ 95,00

Analista: R$ 120,00

Isenção de taxa

Os candidatos que estiverem inscritos no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal) ou que forem doadores de médula óssea serão isentos da sua taxa de inscrição no concurso MPU.

A isenção deverá ser feita via site oficial da FGV, sendo realizada no prazo das 16h do dia 13 de janeiro até às 16h do dia 15 de janeiro de 2025. O candidato deverá fazer o upload da documentação necessária dentro do prazo para que seja feita a homologação ou reprovação do pedido.

Panorama do concurso MPU

O concurso MPU (Ministério Público da União) é organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), e oferta 152 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para todos os cargos, que são:

Analista do MPU

Atuarial: 1 vaga + CR;

Biblioteconomia: 1 vaga + CR;

Comunicação Social: 1 vaga + CR;

Clínica Médica: 1 vaga + CR;

Direito: 26 vagas + CR;

Ginecologia: 1 vaga + CR;

Perito em Biologia: 1 vaga + CR;

Perito em Antropologia: 1 vaga + CR;

Oftalmologia: 1 vaga + CR;

Perito em Arquitetura: 1 vaga + CR;

Perito em Contabilidade: 1 vaga + CR;

Perito em Economia: 1 vaga + CR;

Perito em Engenharia Agronômica: 1 vaga + CR;

Perito em Engenharia Civil: 1 vaga + CR;

Perito em Engenharia de Segurança do Trabalho: 1 vaga + CR;

Perito em Engenharia Elétrica: 1 vaga + CR;

Perito em Engenharia Florestal: 1 vaga + CR;

Perito em Engenharia Mecânica: 1 vaga + CR;

Perito em Engenharia Sanitária: 1 vaga + CR;

Perito em Geografia: 1 vaga + CR;

Perito em Oceanografia: 1 vaga + CR;

Perito em Geologia: 1 vaga + CR;

Perito em Medicina do Trabalho: 1 vaga + CR;

Perito em Tecnologia da Informação e Comunicação: 1 vaga + CR;

Suporte e Infraestrutura: 1 vaga + CR;

Odontologia: 1 vaga + CR;

Psicologia: 1 vaga + CR;

Serviço Social: 1 vaga + CR;

Desenvolvimento de Sistemas: 1 vaga + CR;

Arquivologia: 1 vaga + CR;

Junta Médica em Psiquiatria: 1 vaga + CR;

Enfermagem: 1 vaga + CR.

Técnico do MPU

Administração: 26 vagas + CR;

Enfermagem: 1 vaga + CR;

Polícia Institucional: 8 vagas + CR.

O certame terá suas inscrições abertas em 13 de janeiro e encerradas em 27 de fevereiro de 2025, mediante o pagamento da taxa no valor de R$ 95,00 a R$ 120,00. Os salários iniciais chegam a R$ 13.994,78!

A Prova Objetiva e a Prova Discursiva, para os cargos/especialidades de Analista do MPU, serão realizadas em todas as capitais do país, na data provável de 4 de maio de 2025, de 8h as 12h30, de acordo com o horário oficial de Brasília/DF.

Já a Prova Objetiva e a Prova Discursiva, para os cargos/especialidades de Técnico do MPU, exceto de Polícia Institucional, serão realizadas em todas as capitais do país, na data provável de 4 de maio de 2025, de 15h as 19h30, de acordo com o horário oficial de Brasília/DF.

Resumo concurso MPU