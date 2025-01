Concurso TCE: quase 50 são convocados para exames e entrega de documentos; veja data da posse

Na sexta-feira (3), o Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE/AC) publicou a convocação de 44 candidatos aprovados no último concurso público para os cargos de Analista Administrativo, Analista de Tecnologia da Informação, Técnico de Controle Externo e Auditor de Controle Externo (diversas áreas).

A convocação foi publicada no Diário Oficial Eletrônico.

Os candidatos deverão providenciar, às suas expensas, os seguintes exames médicos, emitidos até 180 dias antes da inspeção:

Avaliação cardiológica com ECG (eletrocardiograma) e raio-x de tórax com laudos;

Avaliação neurológica;

Avaliação oftalmológica com exame de acuidade visual;

Avaliação infectológica com sorologia para hepatite A e B;

Avaliação psiquiátrica.

Os candidatos devem comparecer à Junta Médica Oficial do Estado, localizada na Rua Benjamin Constant, 351, bairro Cerâmica, CEP 69905-072, Rio Branco – AC (sede do Acreprevidência), entre os dias 21 e 23 de janeiro de 2025, das 8h às 11h.

A posse está marcada para o dia 31 de janeiro, na sede do TCE/AC, às 09h.