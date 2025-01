Concurso TSE tem 65 questões anuladas e 25 trocas de gabarito; veja

O concurso TSE Unificado (Tribunal Superior Eleitoral) está em andamento e a banca organizadora divulgou as justificativas para alteração nos gabaritos preliminares dos cargos de Técnico e Analista!

De acordo com o Cebraspe, 25 questões tiveram o gabarito alterado e 65 questões foram anuladas, considerando a soma das provas para todos os cargos.

O cargo que registrou o maior número de alterações nos gabaritos foi o cargo 18 – Analista Judiciário/ Área Judiciária, com 2 alterações no gabarito de conhecimentos básicos e conhecimentos específicos com 5 anulações de questões e 3 alterações de gabarito.

A organizadora disponibilizou, ainda, link para consulta individual ao espelho de desempenho das provas objetivas.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o resultado final das provas está previsto para ser divulgado no mês de junho. Já as nomeações dos aprovados, devem ser realizadas no mês seguinte, em julho de 2025.

Vale lembrar que o Direção Concursos elaborou as listas de aprovados na prova objetiva em ordem de classificação, para que o candidato saiba em que posição se encontra dentre todos os aprovados.

Veja, também, qual poderá ser a nota mínima para que os candidatos sejam nomeados!

Acesse as alterações de gabarito e suas justificativas!

Panorama do concurso TSE Unificado

O concurso TSE Unificado oferta 412 vagas de nível superior, além de oportunidades em cadastro reserva, para os cargos de Técnico e Analista Judiciário, em diversas especialidades.

Confira como estão distribuídas as oportunidades:

Técnico judiciário:

Área Administrativa: 208 vagas + CR;

Área Administrativa – Agente de Polícia Judicial: 9 vagas + CR;

Apoio especializado – Programação de Sistemas: 69 vagas + CR.

Analista judiciário:

Área Administrativa: 12 vagas + CR;

Área Administrativa – Contabilidade: 7 vagas + CR;

Apoio especializado – Arquitetura: CR;

Apoio especializado – Arquivologia: 3 vagas + CR;

Apoio especializado – Biblioteconomia: 1 vaga + CR;

Apoio especializado – Enfermagem: 1 vaga + CR;

Apoio especializado – Engenharia Civil: 4 vagas + CR;

Apoio especializado – Engenharia Elétrica: 2 vagas + CR;

Apoio especializado – Engenharia Mecânica: 3 vagas + CR;

Apoio especializado – Estatística: 5 vagas + CR;

Apoio especializado – Medicina (Clínica Médica): 2 vagas + CR;

Apoio especializado – Medicina (Psiquiatria): 1 vaga + CR;

Apoio especializado – Medicina do Trabalho: 2 vaga + CR;

Apoio especializado – Odontologia: 1 vaga + CR;

Apoio especializado – Psicologia: 2 vagas + CR;

Apoio especializado – Serviço Social: 1 vaga + CR;

Apoio especializado – Tecnologia da Informação: 38 vagas + CR;

Área Judiciária: 41 vagas + CR.

Em relação à remuneração, os aprovados receberão os salários iniciais abaixo:

Técnico Judiciário: R$ 8.529,65;

Técnico Judiciário – Agente da Polícia Judicial: R$ 9.773,56; e

Analista Judiciário: R$ 13.994,78.

Resumo