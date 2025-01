Conflito entre irmãos quase termina em morte na Reserva Extrativista Chico Mendes, no interior do Acre

Elias Maia, de 30 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio praticada pelo próprio irmão na noite de quarta-feira (1), no km 25 da Reserva Extrativista Chico Mendes, no município de Brasiléia, no interior do Acre.

Segundo informações da própria vítima, repassadas à reportagem, Elias relatou que o irmão tem ciúmes e inveja dele, devido à forma como o pai o trata e lhe dá preferência financeira.

Ainda de acordo com Elias, na noite desta quarta-feira, o irmão chegou em casa supostamente sob efeito de entorpecentes e iniciou uma discussão. Com os ânimos exaltados, o acusado pegou um terçado e desferiu um golpe no braço direito da vítima, que acabou desmaiando. Familiares foram ver o que estava acontecendo, o agressor se assustou e fugiu do local.

Os parentes de Elias colocaram-no em uma caminhonete e o levaram ao Hospital Raimundo Chaar, em Brasiléia. Após receber atendimento inicial, ele precisou ser encaminhado para o pronto-socorro de Rio Branco. Elias foi atendido no PS, realizou exames e recebeu alta médica posteriormente.

O caso deverá ser registrado na Delegacia de Polícia Civil de Brasiléia para que as investigações sejam iniciadas.