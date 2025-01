Criminosos armados invadem propriedade rural e atiram em fazendeiro no interior do Acre

O fazendeiro Daniel do Nascimento Melo, de 51 anos, teve sua fazenda invadida e foi baleado dentro da própria residência na tarde desta quinta-feira (30), no km 12 do Ramal Catapará, zona rural do município de Senador Guiomard, no interior do Acre.

Segundo informações de familiares da vítima, Daniel estava deitado na cama após o almoço, descansando, quando foi surpreendido por cerca de quatro criminosos fortemente armados, que invadiram a casa atirando. O fazendeiro foi atingido por dois disparos: um no tornozelo esquerdo e outro nas costas. Mesmo ferido, conseguiu correr para fora do quarto.

Assustados, os atiradores imaginaram que Daniel estaria buscando uma arma para revidar e fugiram do local. Ainda de acordo com familiares, os criminosos tinham a intenção de cometer um assalto e levar veículos da propriedade, mas algo deu errado, e eles entraram atirando. Outros membros da família estavam na residência, mas, além de Daniel, ninguém ficou ferido.

Familiares acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico do município de Capixaba para prestar os primeiros socorros. Em seguida, Daniel foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Seu estado de saúde é considerado estável.

Policiais militares do 4° Batalhão estiveram no local, colheram informações sobre os criminosos e realizaram rondas ostensivas pelos ramais da região, mas ninguém havia sido localizado até o fechamento desta matéria.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Senador Guiomard.