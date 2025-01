Cristiano Ronaldo faz dois e comanda vitória do Al Nassr sobre o Al Khaleej no Saudita

O Al Nassr não teve vida fácil, mas venceu o Al Khaleej por 3 a 1, nesta terça-feira (21), em duelo pela 16ª rodada da Saudi Pro League.

Cristiano Ronaldo, sempre ele, abriu o placar para a equipe de Riade, celebrando muito ao acertar chute cruzado no cantinho do goleiro.

Foi o 18º tento do português em 22 partidas na temporada – ele ainda ajudou com três assistências.

O Al Khaleej buscou o empate aos 35 do 2º tempo, em pênalti convertido pelo grego Fortounis.

No entanto, a alegria dos donos da casa durou pouco: logo no ataque seguinte, o lateral Al Ghannam recebeu enfiada espetacular de Brozovic na área e fuzilou para garantir a vitória por 2 a 1 do Nassr.

Os atletas do Khaleej ainda reclamaram muito com a arbitragem pedindo impedimento, mas o VAR mostrou que Al Ghannam estava em posição legal.

No último ataque do jogo, Brozovic acertou mais um passe preciso para o garoto Haqawi, que arrancou e só rolou para Cristiano Ronaldo completar seu doblete.

19º gol em 22 jogos no ano!

Com o resultado, o time de CR7 vai a 32 pontos e sobe no momento para o 3º lugar, tendo agora que “secar” o surpreendente Al Qadsiah, que possui 31 pontos e ainda joga na rodada.