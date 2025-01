Cruzeiro se acerta com o Flamengo pela contratação de Fabrício Bruno; veja detalhes

Com o acordo fechado após cerca de um mês de negociações, Fabrício Bruno será integrado ao elenco do Cruzeiro nos Estados Unidos, onde é feita a pré-temporada. Por lá, o time ainda disputará a FC Series, com amistosos com Atlético-MG e São Paulo.

O Cruzeiro possuía um acerto com Fabrício Bruno há alguns dias e contava com a vontade do jogador pelo acerto. Dependia de um acordo com o Flamengo para fechar a negociação.

Fabrício Bruno tinha contrato com o time rubro-negro até o fim de 2028. Uma primeira proposta do Cruzeiro foi recusada pelo Flamengo. A diretoria cruzeirense retomou as negociações e chegou a um acordo de mais de R$ 40 milhões.

O zagueiro é formado nas categorias de base do Cruzeiro. Atuou no time profissional em 2016 (oito jogos e um gol), ficou emprestado na Chapecoense por três e retornou ao clube mineiro em 2019, quando participou de 26 jogos, na temporada em que a Raposa foi rebaixada à Série B.