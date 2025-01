Decisão de banir o TikTok nos EUA pode recair sob Trump; entenda

A Casa Branca analisou opções para manter o TikTok acessível aos seus 170 milhões de usuários americanos se a proibição que entrará em vigor no domingo continuar conforme o planejado.

Mas autoridades da Casa Branca dizem que não acreditam que o presidente Joe Biden tenha autoridade para adiar a aplicação de uma lei que ele assinou em abril, que exigia que a empresa controladora chinesa do aplicativo, ByteDance, vendesse o TikTok para propriedade americana até 19 de janeiro.

Se não for vendido, o TikTok seria barrado das lojas de aplicativos dos EUA.

A proibição está programada para entrar em vigor no último dia completo do governo Biden, exceto uma improvável intervenção de última hora da Suprema Corte.

Uma autoridade da Casa Branca disse nesta quinta-feira (15) que, como o momento da proibição ocorre no final do mandato de Biden, caberá à administração do presidente eleito Donald Trump decidir como implementá-la.

“Nossa posição sobre isso tem sido clara: o TikTok deve continuar a operar sob propriedade americana. Dado o momento em que entra em vigor em um fim de semana prolongado um dia antes da posse, caberá à próxima administração implementá-la”, disse a autoridade.

A lei permite que Biden imponha uma extensão de até 90 dias, mas exige que o presidente prove que as negociações em torno da compra do TikTok fazem progresso significativo, e a ByteDance sustentou que não tem intenção de vender o aplicativo.

Ainda assim, alguns legisladores pediram que Biden concedesse à ByteDance essa extensão. O senador democrata Ed Markey e o senador republicano Rand Paul, do Kentucky, escreveram a Biden em dezembro pedindo um atraso na implementação da lei, citando “suas consequências para a liberdade de expressão”.

Trump, que prometeu “salvar o TikTok” em uma reversão de seu apoio anterior à proibição, está avaliando um plano que poderia dar à ByteDance mais tempo para fechar um acordo. Mas qualquer indulto de Trump teria que vir depois que a proibição já estivesse definida para entrar em vigor.

O popular TikTok é onde cerca de um terço dos jovens adultos nos EUA regularmente obtêm suas notícias. Mas tanto Trump quanto Biden levantaram preocupações no passado sobre manipulação de conteúdo na plataforma, suas práticas de coleta de dados e preocupações de segurança nacional relacionadas aos laços de sua empresa controladora com a China.

Em um aceno de quão influente o aplicativo é, tanto Trump quanto a campanha presidencial de Biden em 2024 se juntaram ao TikTok depois que pediram que ele fosse banido.

Trump assumiu recentemente um papel mais ativo contra a proibição. Ele se encontrou com o CEO do TikTok em Mar-a-Lago após sua vitória eleitoral.

Espera-se que o CEO, Shou Chew, se junte a várias outras figuras importantes da tecnologia na posse de Trump na segunda-feira (20). E Trump pediu no mês passado à Suprema Corte para suspender a proibição.

Stephen Miller, o novo vice-chefe de gabinete de Trump para política e conselheiro de segurança interna, disse durante uma aparição na Fox News nesta quinta-feira que Trump pretende “desenvolver uma estratégia nacional abrangente para proteger os dados dos americanos e proteger a privacidade dos americanos sem restringir inconstitucionalmente sua capacidade de conduzir a liberdade de expressão online”.

Pressionado sobre se Trump pretende tomar medidas executivas protegendo a capacidade do TikTok de funcionar no futuro imediato, Miller não respondeu diretamente, mas disse que Trump espera que ele seja o único a gerenciar o processo.

“Sem revelar nada, seria minha suposição que o presidente Trump gostaria de ter como presidente dos Estados Unidos a capacidade de gerenciar esse processo para garantir, novamente, que estamos protegendo a América, mas também protegendo direitos sagrados e fundamentais”, afirmou.

Betsy Klein da CNN contribuiu para esta reportagem.