Desligamento programado: o que é e por que ocorrem?

Para realizar melhorias nas redes de distribuição, em alguns casos é necessário realizar o desligamento da rede elétrica. Nestas situações, os consumidores são sempre avisados previamente para que o serviço, que pode ser uma obra ou manutenção preventiva, possa ser realizado com segurança e sem prejuízos à população. Por isso, é importante estar com todos os dados cadastrais atualizados junto à Energisa Acre para receber os comunicados de Desligamento Programado na região onde mora.

A distribuidora utiliza alguns meios, como aplicativo Energisa ON, WhatsApp, e-mail, SMS e carta personalizada, além de carro de som e rádio, para comunicar os desligamentos programados. O cliente sempre pode consultar os avisos de desligamento no site: Energisa.

O Gerente de Construção, Manutenção e Distribuição da Energisa Acre, Loureman Azevedo, explica que a empresa sempre conta com equipes treinadas para atuarem na linha energizada sem a interrupção do sistema. No entanto, em alguns casos, o desligamento programado é necessário por questão de segurança, e o cliente é comunicado com, no mínimo, 72 horas de antecedência. “Procuramos, ao máximo, realizar as melhorias sem impactar na rotina dos nossos clientes”, explica.

As principais melhorias realizadas na rede durante o desligamento programado estão relacionadas a manutenção e modernização de elementos do sistema, possibilitando melhoria contínua na qualidade do fornecimento.

Canais de Atendimento

Site: www.energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): (68) 99233-0341

Call Center: 0800 647 7196

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)