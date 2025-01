O colunista social e jornalista Douglas Richer, um dos maiores nomes do entretenimento no Acre, enfrenta um momento difícil em sua vida. Em novembro de 2024, foi diagnosticado com fibrose pulmonar e hipertensão pulmonar — problemas que prejudicam gravemente sua respiração e o funcionamento do corpo.

Atualmente, Douglas está internado na Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), em uma área de isolamento, devido ao alto risco de contaminação por Covid-19 e outras doenças. Ele está sob os cuidados da pneumologista Isadora Morais Jorge.

A fibrose pulmonar é uma doença respiratória crônica e progressiva caracterizada pela formação excessiva de tecido conectivo (fibrose), que engrossa as paredes dos tecidos pulmonares. Ocorre quando o tecido pulmonar é danificado e forma cicatrizes, endurecendo e prejudicando a elasticidade e a troca gasosa. Já a hipertensão pulmonar é uma outra doença grave e rara, sem causas definidas, que eleva a pressão sanguínea nos pulmões.

No caso de Richer, os quadros causaram a diminuição do funcionamento dos pulmões. Apenas 25% dos dois estão preservados e funcionando.

Até a tarde desta quinta-feira (2), Douglas se recuperava em casa, com o auxílio de cilindros de oxigênio, mas, após uma forte crise, teve que retornar ao hospital.

“Minha médica, a pneumologista Isadora Morais Jorge, orientou que eu retornasse à internação hospitalar para ser acompanhado de perto por uma equipe médica 24 horas por dia. Assim foi feito. Neste momento, estou internado na Fundação Hospitalar do Acre e, de acordo com a especialista, apenas 25% dos meus dois pulmões estão funcionando. No dia 21/11, fui diagnosticado com fibrose pulmonar e hipertensão pulmonar. Foi tudo muito rápido. Desde então, venho tentando digerir a notícia e compartilhar minha jornada com os amigos e todos que me acompanham nas redes sociais”, disse o colunista à reportagem do ContilNet.

Ao final, Douglas falou sobre o processo difícil que vem enfrentando e pediu orações aos amigos e leitores:

“Minha vida virou de cabeça para baixo. Hoje, eu queria acordar e descobrir que tudo isso não passa de uma brincadeira, mas, infelizmente, não é. Essa doença me deixa debilitado, cansado, frágil e com muitos outros sintomas horríveis. Peço orações pela minha saúde e pela minha vida”.