Karla Sofía Gascón é a protagonista de Emília Pérez e aparece como uma das principais concorrentes de Fernanda Torres no Oscar 2025. Entretanto, a campanha da espanhola para a estatueta está esbarrando nos brasileiros, que pedem que ela seja banida do principal evento do cinema mundial.

Karla Sofía Gascon relatou, em entrevista em que o Metrópoles esteve presente, que está sendo bombardeada nas redes sociais pelos fãs de Fernanda Torres.

Ela explicou que recebe muitos comentários sobre a sua performance no filme ou sobre a sua vida pessoal quando publica algo sobre o filme Emília Pérez.

Entretanto, enquanto falava sobre a situação, ela comentou que “há pessoas que trabalham com Fernanda Torres que falam mal dela e de Emilia Pérez”.

Por conta das diretrizes da competição, muitos brasileiros pedem que Karla seja banida do Oscar 2025.

O posicionamento ainda gerou uma repercussão negativa à atriz nas redes sociais e na imprensa mundial. O principal motivo para que algumas pessoas pedem o banimento de Karla Sofía Gascón diz respeito a um regulamento do Oscar que fala sobre depreciar uma concorrente à estatueta, neste caso, de Melhor Atriz. Isso porque as duas lutam pelo prêmio. A polêmica gerou uma reação na estrela de Emília Pérez, que enviou uma nota à Variety, recuando das acusações. Ela explicou que os comentários não se estendiam àqueles “diretamente associados” à Fernanda Torres. Ela ainda contou que é “uma grande fã de Fernanda Torres” e que “foi maravilhoso conhecê-la nos últimos meses”. Na sequência, ela defendeu a estrela brasileira. “Em meus comentários recentes, eu estava me referindo à toxicidade e ao discurso de ódio violento nas mídias sociais que infelizmente continuo a vivenciar. Fernanda tem sido uma aliada maravilhosa, e ninguém diretamente associado a ela tem sido nada além de solidário e extremamente generoso”, completou. A Variety descreveu que as falas de Karla não foram diretamente à Fernanda Torres e que a primeira atriz trans a ser indicada ao Oscar não teria quebrado protocolos da Academia. Dessa maneira, ela continuaria na disputa do Oscar.