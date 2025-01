Escola de Música do Acre inicia rematrícula de alunos em cursos presenciais

A Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), por meio da Escola de Música do Acre (Emac), localizada em Rio Branco, deu início ao período de rematrícula dos alunos da instituição, que se estenderá de 8 a 14 de janeiro. O processo pode ser feito presencialmente ou de forma online, por meio de links que serão disponibilizados nos grupos de WhatsApp.

A rematrícula é destinada a todos os estudantes, de todas as turmas e turnos – manhã, tarde e noite. Os alunos que mudaram de endereço devem apresentar novo comprovante de residência, atualizado.

O ano letivo da Escola de Música do Acre tem previsão para se iniciar no dia 17 de fevereiro e as aulas serão realizadas uma vez por semana, de forma presencial.

A Escola de Música do Acre está localizada na Avenida Central, 92, Conjunto Tucumã II, próximo ao Parque Tucumã. Para mais informações ou esclarecimentos, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail: [email protected].