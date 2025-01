Estado do Acre trabalha para garantir assistência e dignidade a população em situação de rua

O estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), trabalha para garantir a execução de projetos que visam atenuar a situação das pessoas em situação de rua.

Por determinação da vice-governadora Mailza Assis, na manhã da última sexta-feira, dia 10, na sede da SEASDH, a secretária-adjunta Amanda Vasconcelos reuniu-se com técnicos da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública para alinhar as garantias de assistência previstas no Programa Ruas Visíveis do governo federal e no Plano Estadual para a População em Situação de Rua.

“A vice-governadora Mailza determinou que medidas sejam tomadas de forma transversal, intersetorial e integrada, com a ampla participação da sociedade, visando o aumento da dignidade e qualidade de vida dessa população”, garantiu Amanda.

O Acre foi o primeiro estado a aderir ao programa Ruas Visíveis, que garante assistência desde moradia até acompanhamento psicossocial, além da reinserção de cada morador em situação de rua à sociedade.

O projeto de estruturação e reforma de uma casa acolhedora para receber temporariamente essa população é uma das alternativas apresentadas. “Essa ação foi colocada na mesa. O acolhimento ocorrerá por meio da articulação de diferentes atores sociais, e vamos buscar o apoio, inclusive, da iniciativa privada”, acrescentou a secretária-adjunta.

Ainda de acordo com Amanda, a SEASDH busca ampliar o diálogo com todos os atores da rede de proteção a pessoas em situação de rua, envolvendo representantes dos três Poderes, setor empresarial, universidades e movimentos sociais. A pauta também inclui a situação de pessoas imigrantes.

“Um passo fundamental foi defendido pela vice-governadora Mailza, que é a análise de dados sobre pessoas em situação de rua, muitas delas inseridas no Cadastro Único. Isso vai ajudar na produção de informações relacionadas ao acesso a políticas e programas sociais, saúde, violência, situação econômica e outros dados”, concluiu Amanda.