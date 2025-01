Estudante indígena de cidade isolada no Acre conquista 920 pontos na redação do ENEM

Moradora do município de Jordão, cidade no interior do Acre, a estudante indígena Tayla Paulino Sales Kaxinawá garantiu na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a pontuação de 920.

No estado acreano nenhum dos participantes da avaliação conseguiu alcançar os 1000 pontos, segundo dados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC), na última segunda-feira (13), mas pelo menos quatro deles obtiveram notas acima de 980.

Já no país todo, somente 12 estudantes de diferentes localidades estaduais tiraram a nota máxima na redação, que teve como tema “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”.

Nas redes sociais, a deputada federal Socorro Neri parabenizou Tayla pelo ótimo desempenho, assim como os demais estudantes acreanos. “Parabenizo a todos que superaram a média nacional de 660 pontos. Vocês são exemplos de esforço e superação. Sigam firmes na caminhada rumo ao futuro”, afirmou.