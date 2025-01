Ex-candidata, influencer e filha de socialite integram gabinete de vereador eleito em Rio Branco

Nesta terça-feira (14), o presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Joabe Lira (UB), oficializou uma série de nomeações que chamaram atenção nos bastidores da política local.

A movimentação inclui figuras já conhecidas do cenário político, sinalizando alianças estratégicas e reforçando as articulações para as próximas eleições.

Entre os novos nomeados, destaca-se Karen Silva, administradora que acumulou cinco anos de experiência como diretora institucional na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e que também atuou no gabinete do deputado estadual Emerson Jarude (NOVO). Agora, Karen passa a compor a equipe do vereador Zé Lopes (REP), ao lado de Karenna Lima, filha da socialite Roberta Lima, e Maiara Vanessa, biomédica e digital influencer e Márcia Barbosa, que foi candidata a vereadora pelo Republicanos nas eleições de 2024.

A equipe de Zé Lopes também ganha reforço com a cirurgiã-dentista Suellen Carlos, ex-candidata a deputada federal em 2022, e Suziane Bessa, esposa do coordenador da escolinha de futebol do Léo Moura no Acre. Abner Miranda, sobrinho do senador Alan Rick (UB), também foi incluído, indicando que a parceria política entre Zé Lopes e o senador continua sólida.

No âmbito da Primeira-Secretaria, a ex-vereadora de Rio Branco, Beth Pinheiro, assume o cargo de Assessora Especial, enquanto Jhon Douglas, ex-secretário de Turismo do Acre, é nomeado Chefe de Gabinete da vice-presidência.

JÁ NA PREFEITURA …

As recentes nomeações anunciadas pelo prefeito em exercício, Alysson Bestene (PP), nesta terça-feira, também deram o que falar. Williane Gomes da Costa, que anteriormente atuava como coordenadora do CRAS da Sobral, agora assume a diretoria da Policlínica Barral y Barral.

Já Alcirley Quintela de Souza, que foi assessor e coordenador de campanha da ex-secretária de Saúde Sheila Andrade (PL), retorna à gestão municipal, sinalizando que Sheila ainda mantém sua força política.

O VIRA CASACA

Nos bastidores da política municipal, circula a história de um “vira-casaca”. Conhecido por andar de ‘’mãos dadas’’ com o candidato Marcus Alexandre (MDB), com quem caminhava pelos bairros em campanha, esse personagem agora desfruta de um “mimo”: um cargo em comissão na Secretaria Municipal de Saúde.

ABSURDO

O deputado federal Cel. Ulysses (UB), vice-presidente da Comissão de Segurança Pública, manifestou indignação em vídeo nas redes sociais contra a liberação do “maníaco do horto” em audiência de custódia. Ulysses é autor de um projeto de lei que propõe a obrigatoriedade de prisão preventiva em casos de crimes hediondos, roubo, associação criminosa e reincidência, alterando o artigo 310 do Código de Processo Penal. Com apoio de mais de 400 deputados e aprovação na CCJ, o projeto aguarda inclusão na pauta de votação pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

SOB PRESSÃO

Sob intensa pressão da mídia, o juiz Clóvis de Souza Lodi, da Vara Estadual do Juiz das Garantias de Rio Branco, determinou na última segunda-feira (13) a prisão preventiva de Guilherme Silva da Cruz, acusado de agredir uma servidora pública de 50 anos durante uma caminhada no Horto Florestal, no sábado (11). A decisão contraria a da juíza plantonista Joelma Ribeiro Nogueira, que, no domingo (12), concedeu liberdade provisória ao acusado, acatando o pedido do promotor plantonista Rogério Voltolini Muñoz, que classificou o caso como lesão corporal, descartando tentativa de estupro.

FAKE NEWS DO PIX

Não existe cobrança de imposto ou taxa sobre o Pix. Isso não existe e jamais existirá. A Constituição Federal proíbe a cobrança de qualquer tributo sobre movimentação financeira”, afirmou o secretário da Receita Federal, desmentindo as fake news que circulam nas redes sociais. A Receita esclareceu ainda que as transferências via Pix não são monitoradas diariamente, apesar das recentes atualizações no sistema de coleta de informações, que existe há mais de 20 anos. A medida visa reforçar a segurança e a eficiência do sistema, sem qualquer intenção de criar cobranças ou tributações sobre o Pix.