Ex-modelo que teve o rosto “derretido” fará cirurgia em busca da cura

Brandi Glanville, ex-modelo que viralizou após contrair uma doença que a deixou com o rosto “derretido”, segue em busca de uma cura para o problema. Agora, ela procurou um conceituado médico para realizar o tratamento.

Trata-se de Terry Dubrow, da série Botched, do canal norte-americano E!. Brandi disse que procurou o cirurgião pela fama que ele tem de desvendar mistérios médicos e ressaltou que seu maior desejo é receber um diagnóstico definitivo.

Antes de procurar Terry, Brandi foi atrás de outros profissionais da área para ajudar com a desfiguração facial. No entanto, não obteve sucesso.

Ex-modelo gastou fortuna buscando a cura

Brandi Glanville afirmou que gastou mais de R$ 420 mil para tentar solucionar a desfiguração facial.

para tentar solucionar a desfiguração facial. “Como não funcionou nos últimos dois anos, estou estressada. Eu não socializo, não saio, e estou apenas gastando todo o meu dinheiro tentando descobrir o que há de errado comigo”, desabafou ao Entertainment Tonight.

tentando descobrir o que há de errado comigo”, desabafou ao Entertainment Tonight. A ex-modelo contou previamente que o problema afetou a vida dela como um todo e revelou, por exemplo, que não tem relações sexuais desde outubro de 2023.

Terry Dubrow disse ao TMZ que Brandi continua tendo sintomas desconfortáveis por conta da misteriosa doença e precisará ser submetida a uma série de testes para obter um diagnóstico exato, incluindo uma cirurgia.

O procedimento será feito para coletar uma amostra de tecido, que poderá indicar a raiz do problema. Apesar do desconforto, a ex-modelo teve pequenos avanços desde que iniciou o tratamento com o renomado médico, no fim de 2024.