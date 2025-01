Falta de vitamina D pode levar a problemas de saúde. Entenda

A vitamina D é uma substância essencial para o funcionamento de todo o organismo. No entanto, especialistas têm percebido a crescente deficiência dela na população. Um estudo publicado no Journal of Nutrition revelou que 88% das pessoas de todo o mundo apresentam níveis abaixo do recomendado.

Orienta-se que os níveis de vitamina D estejam acima de 20 ng/ml em indivíduos saudáveis com menos de 65 anos e entre 30 a 60 ng/mL em pessoas acima dessa idade ou com comorbidades que podem comprometer a absorção. É o caso da obesidade, insuficiência hepática, doenças inflamatórias intestinais e de quem se submeteu a cirurgia bariátrica.

No Brasil o cenário não é diferente. Uma pesquisa realizada por cientistas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e a da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) mostrou que cerca de 875 mil pessoas com mais de 50 anos apresentam deficiência de vitamina D no país. Além disso, 7,5 milhões de indivíduos nessa faixa etária estão com concentrações da vitamina inferiores às consideradas saudáveis.

Todos esses dados são preocupantes, pois essa substância proporciona muitos benefícios à saúde. O mais conhecido é o fortalecimento ósseo, evitando males como osteoporose. Evidências científicas também já mostraram que a vitamina D melhora a imunidade e ajuda no combate a doenças metabólicas, neurológicas e psiquiátricas.

“A vitamina D é peça fundamental para o bom funcionamento do nosso organismo como um todo, pois além de atuar na regulação do sistema imunológico, que é nosso sistema de defesa, ela faz parte de todo um processo de tratamento e prevenção, inclusive, de doenças autoimunes, como artrite reumatoide e a esclerose múltipla”, afirma a nutricionista Adriana Stavro.

Getty Images

O que a deficiência de vitamina D pode causar

Por outro lado, a deficiência de vitamina D no organismo está associada a diversos males, como doenças inflamatórias intestinais, autoimunes, cardiovasculares e neurodegenerativas e infecções virais e bacterianas, por exemplo. Um levantamento realizado no Hospital Israelita Albert Einstein, entre julho de 2020 e janeiro de 2021 com 200 pacientes infectados com Covid-19 mostrou que os participantes que estavam com vitamina D baixa tinham mais propensão a ter uma evolução pior da doença.