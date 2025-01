Fãs acreanos de Joelma ganham destaque em gravação do novo DVD da cantora; confira

Na noite deste sábado (11), a cantora Joelma gravou, na Praça do Papa, em Vitória (ES), o quarto DVD do projeto “Isso é Calypso Tour Brasil”. O evento reuniu mais de 15 mil pessoas, de acordo com a organização, e contou com momentos marcantes, como uma homenagem ao Espírito Santo e a celebração da presença de fãs do Acre.

No início do show, Joelma surpreendeu ao usar uma bota personalizada com as cores da bandeira capixaba e a frase “Trabalha e Confia”, simbolizando seu carinho pelo estado. A peça brilhante foi combinada com um figurino rosa, que marcou o primeiro de cinco looks usados na apresentação.

Outro destaque da noite foi a presença de fãs acreanos, que tiveram sua participação reconhecida nas redes sociais oficiais da cantora. O grupo chamou a atenção da equipe de Joelma, que fez questão de celebrar a ida deles ao evento. Confira!





A presidente do fã-clube oficial da artista no Acre, Jéssika Karolina, psicóloga e instrutora de FitDance, conversou com a coluna Douglas Richer, do site ContilNet, e compartilhou detalhes sobre a viagem do grupo. Jéssika destacou a emoção de participar da gravação e ainda cedeu fotos exclusivas.

“Participar dessa gravação foi um sonho realizado para todos nós do Acre. Ver a Joelma de perto, representando tanto carinho e energia, é algo que emociona. A equipe dela nos recebeu com muito respeito, e saber que nossa presença foi notada só mostra o quanto ela valoriza cada fã. Esse momento vai ficar marcado para sempre nas nossas vidas!”.



O repertório do show incluiu clássicos da Banda Calypso, como “Beija-flor”, “Vamos Ficar de Bem” e “Arrepiou”, além de sucessos da carreira solo de Joelma, como “Não Teve Amor” e “Debaixo do Mesmo Céu”.

A gravação em Vitória foi a quarta etapa do projeto “Isso é Calypso Tour Brasil”, que prevê a produção de cinco DVDs em diferentes capitais brasileiras. Anteriormente, Recife (PE), São Paulo (SP) e Belém (PA) já haviam recebido gravações, todas disponíveis em plataformas digitais como Spotify e YouTube.

Os fãs agora aguardam ansiosamente o lançamento do DVD “Isso é Calypso em Portugal”, gravado em setembro de 2024, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. Já o material registrado em Vitória ainda não tem previsão de estreia.

Veja fotos cedidas por fãs acreanos para coluna Douglas Richer do ContilNet que estiveram no evento: