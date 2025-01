Fernanda Torres coloca plateia para rir no Jimmy Kimmel e é ovacionada

Fernanda Torres adicionou mais uma conquista à sua carreira ao conceder entrevista a Jimmy Kimmel. O momento foi tão emblemático que os brasileiros foram à loucura com o encontro e com as curiosas histórias contadas pela atriz brasileira. Os norte-americanos também elogiaram a performance e atriz ganhou aplausos da plateia.

Internet à loucura Desde que ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz, a web está vivendo um frisson e, tanto na noite da última quinta-feira (16/1), quanto na manhã desta sexta (17/1), os usuários não falam de outra coisa que não seja presença de Fernanda Torres no Jimmy Kimmel Live.

A idolatria é tanta que o nome da atriz brasileira foi parar entre os assuntos mais comentados X, antigo Twitter. Os usuários estão reverberando os vídeos com histórias engraçadas e elogiando o inglês de Fernanda.

“Achei tão lindo a Fernanda Torres ter sido aplaudida de pé pela plateia no programa do Jimmy Kimmel. Sério. Acho que nunca vou cansar de ver ela ser aclamada”, declarou uma pessoa.

Outra ainda comentou sobre o jeito da atriz brasileira. “Com vocês, a brasileira Fernanda Torres, dando uma aula de carisma durante o programa do Jimmy Kimmel, um dos mais renomados talkshows dos EUA”, pontuou.

Um terceiro ainda agradeceu a Deus pela existência da atriz. “É, gente, Fernanda Torres conseguiu o inimaginável, fazer o povo americano rir. Isso demonstra como ela é genial em qualquer país, em qualquer idioma. As Fernandas são nosso maior patrimônio vivo hoje”, declarou.

Antes da entrevista, entretanto, Fernanda Torres passou por um momento tenso. Por conta dos incêndios em Los Angeles, ela precisou deixar o estado da Califórnia, teve o papo adiado, mas voltou para a cidade para o programa de Jimmy Kimmel.