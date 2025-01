Filha de Gugu, Marina Liberato compra de carro de mais de R$ 500 mil

Marina Liberto, filha de Gugu de 21 anos, usou as redes sociais, na quinta-feira (9/1), para mostrar aos seus seguidores sua nova aquisição: um Model X, da Tesla, avaliado em cerca de 82 mil dólares (mais de R$ 501 mil). Na publicação, ela falou sobre a compra e aproveitou para contar um episódio em que se sentiu ingrata pelo modelo que tinha anteriormente.

“Quero abrir meu coração com vocês hoje. Sinto uma enorme gratidão a Deus por me permitir ter um carro tão lindo como esse. Essa oportunidade é realmente especial, e quero compartilhar algo que aprendi durante essa jornada”, começou.

E seguiu: “Como muitos de vocês sabem, eu tinha um Tesla Model 3, um carro que sempre admirei. Certo dia, enquanto levava uma amiga para casa, ela elogiou meu carro, dizendo: ‘Uau, você tem um Tesla! Que lindo!’. Mas, em vez de aceitar o elogio com gratidão, respondi algo como: ‘Sim, mas ele já está caindo aos pedaços’. Naquele momento, senti a necessidade de me diminuir, talvez por medo de parecer arrogante ou esnobe. Mas, ao fazer isso, percebi que fui ingrata e desvalorizei algo que Deus havia colocado em minha vida”, pontuou, antes de completar:

“No dia seguinte, algo curioso aconteceu: meu carro começou a fazer um barulho estranho toda vez que eu virava o volante. Parecia que ele realmente estava ‘caindo aos pedaços’, como eu tinha dito. Fiquei chocada e entendi que minhas palavras tinham peso”, recordou.

Logo depois, Marina Liberato revelou a lição que tirou desse momento: “Imediatamente, comecei a orar e pedir perdão a Deus, reconhecendo a minha ingratidão. Passei a agradecer pelo carro que eu tinha e a cuidar dele com mais amor e atenção. Pouco tempo depois, o barulho simplesmente parou”, detalhou.

No fim da publicação, a herdeira do apresentador agradeceu: “Essa experiência me ensinou algo valioso: quando tratamos o que temos com gratidão, amor e cuidado, mostramos a Deus que estamos preparados para o próximo passo. E hoje, estou vivendo esse novo passo com Ele ao meu lado. Estou muito feliz e grata por compartilhar essa conquista com vocês. Que isso inspire cada um a valorizar o que tem e a viver com um coração cheio de gratidão. ❤️”, encerrou.

Nos comentários, os internautas reagiram: “Marina, você é uma pessoa abençoada 🙌❤️”, elogiou uma. “Linda. Você é maravilhosa. Adoro seus textos ❤️ Deus nos ensina e surpreende muito, né”, afirmou outra. “Que linda! Seus valores, o dinheiro não compra, não tem preço. Você é muito especial 👏👏👏, você é diferenciada e, com certeza, Deus ensina a nos prepararmos sempre para a dupla honra 🙌❤️. Amooo sua vida, ela me encanta, me ensina e edifica minha fé ❤️”, declarou uma terceira.

Detida por invadir uma casa

A filha de Gugu Liberato, Marina Liberato, foi detida na Califórnia, nos Estados Unidos, em junho de 2023, após invadir uma casa para fazer uma festa com os amigos, sem o conhecimento da proprietária. A denúncia foi feita por vizinhos, que afirmaram ter pessoas desconhecidas frequentando o imóvel durante a madrugada.

De acordo com o jornalista Erlan Bastos, um colega da jovem disse que a residência era dele, o que não era a realidade. A mãe do menino trabalhava na casa e ele aproveitou uma viagem dos donos para fazer a reunião. O caso aconteceu em 2020, mas só ganhou visibilidade nesta quinta-feira (1º/6).

A herdeira do apresentador foi levada, junto com os outros amigos, para o Conselho Consultivo da Justiça do local, que recebe jovens que cometeram supostos atos delinquente sob custódia.

De acordo com a assessoria de imprensa do Nelson Wilians Advogados, “esse fato foi um mal-entendido ocorrido anos atrás, quando as jovens tinham cerca de 15 anos apenas, fato que foi devidamente explicado e resolvido à época, sem maiores danos ou sequelas. Esse é mais um vazamento de informação fora de contexto, com o único objetivo de desqualificar as jovens, que estão ao lado da mãe delas em um legítimo processo de reconhecimento de união estável”, afirmou a nota enviada para esta coluna.