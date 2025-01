Foragido da justiça ameaça policiais com revólver e é morto a tiros em Porto Velho

No início da tarde deste sábado (18), um confronto fatal ocorreu na rua do Dendê, no bairro Nova Esperança, zona norte de Porto Velho. Daniel Ferreira da Costa, de 29 anos e considerado foragido da justiça, foi baleado durante uma operação policial realizada por agentes do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTar).

De acordo com informações da Polícia Militar, a guarnição foi acionada após receber uma denúncia sobre a presença de um foragido armado na área. Ao localizar Daniel, os policiais relataram que o suspeito se escondeu atrás de um monte de tijolos e, em seguida, apontou uma arma em direção à equipe.

Os agentes reagiram ao ataque, resultando em disparos que atingiram Daniel. Ele foi rapidamente socorrido e levado ao Hospital João Paulo II, onde chegou em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Durante a ação, os policiais apreenderam um revólver calibre .38, com seis munições intactas, que estava em posse de Daniel. O foragido tinha um histórico criminal, com passagens registradas por roubo e lesão corporal.

A situação segue sendo investigada pela polícia, que busca esclarecer todos os detalhes do incidente.