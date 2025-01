O fotógrafo Marcos Vicentti, conhecido como Marcão, faleceu no dia 18 de outubro de 2024, sendo um dos fotógrafos de maior destaque no foto jornalismo acreano, e como forma de homenageá-lo, a turma de formandos do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Acre decidiu nomear-se como Marcos Vicentti.

A iniciativa veio de alunos da própria turma, que irá passar pela colação de grau no próximo dia 21 de janeiro de 2025. Com a ideia posta, uma votação foi feita para saber se a maioria acataria o nome do homenageado.

“O Marcão, era um excelente profissional admirado por todos e, após o falecimento dele, algumas pessoas me procuraram para colocar o nome da turma como “Turma Marcos Vicentti Batista da Silva (in memoriam)”. Também é uma forma de homenageá-lo e de valorização dos profissionais do fotojornalismo”, disse Cláudio Angelim, um dos alunos à frente da colação de grau da turma.

Marcos Vicentti Batista da Silva, após uma parada cardiorrespiratória na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre).