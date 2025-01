Freedom Wars e Ys Memoire são destaques nos lançamentos da semana

Freedom Wars Remastered e Ys Memoire: The Oath in Felghana são os destaques nos lançamentos da semana. As versões refeitas de clássicos como o game multiplayer originalmente do PlayStation Vita e o remake de Ys III: Wanderers From Ys ainda serão acompanhadas ainda pelo game de pescaria Sea of Fantasy, o charmoso jogo estilo Astro Bot, Boti: Byteland Overclocked, o game de tiro Project Tower, o jogo histórico Mexico, 1921: A Deep Slumber e mais. Saiba tudo sobre os lançamentos da semana, como data, preço e plataformas nas quais estão disponíveis.