Gabigol dá show, faz três gols e Cruzeiro goleia Itabirito em BH

Em duelo válido pela 4ª rodada do Campeonato Mineiro, Cruzeiro e Itabirito se enfrentaram na Arena Independência, nesta quinta-feira (30/1), em mais uma realização Metrópoles Sports. Com direito a show de Gabigol, autor de três gols, a Raposa goleou por 4 x 1, assumindo a liderança do Grupo C, com sete pontos conquistados. O Itabirito é o lanterna do Grupo B, com apenas um ponto em quatro jogos.

O Cruzeiro volta a entrar em campo neste domingo (2/2), a partir das 18h30, para enfrentar o Uberlândia no Mineirão. O Itabirito joga contra o Aymorés também no domingo, às 16h.

O primeiro tempo teve um nome: Gabriel Barbosa, o Gabigol. Em seu terceiro jogo com a camisa do Cabuloso, o atacante anotou um hat-trick ainda nos 45 minutos iniciais de partida.

O primeiro do camisa 9 saiu após pênalti defendido pelo goleiro do Itabirito, que voltou nos pés do atacante. Já a segunda bola na rede saiu aos 30 minutos de jogo, quando Gabigol aproveitou bobeira da zaga do Itabirito e marcou de novo.

Marquinhos, mais um reforço da Raposa para a temporada, também anotou o dele na partida. O atacante aproveitou belo cruzamento de Matheus Pereira e, de cabeça, venceu o goleiro Rodolfo Castro.

Antes do intervalo, quando a Raposa já vencia por 3 x 0, Gabigol ainda marcou o terceiro no jogo. Em mais uma cobrança de pênalti, dessa vez o camisa 9 deslocou o goleiro e balançou o barbante sem susto.

Logo no começo do segundo tempo, o Itabirito diminuiu o marcador. De pênalti, o terceiro do confronto, Luan deslocou Cássio e fez para o Gato-do-mato. Mas o Cruzeiro segurou o resultado até o fim e manteve a importante vitória, reassumindo a liderança de seu grupo, em uma noite que ficará para sempre na lembrança de sua torcida e de Gabigol.

Este foi apenas mais um jogo do Metrópoles Sports, em um ano repleto de duelos.

