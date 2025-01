Giovanna Jacobina, irmã de Gracyanne Barbosa, possui boa relação com Belo: ‘Paizinho’

Giovanna Jacobina, de 26 anos, foi anunciada na última quinta-feira (09), como dupla de Gracyanne Barbosa, sua irmã, no Big Brother Brasil 25. “Ela é minha melhor amiga e confidente. Acredito que as pessoas vão se encantar ao conhecer a Gracyanne fora das redes sociais, uma pessoa carinhosa e divertida”, disse a médica veterinária.

Proximidade familiar

Giovanna e Gracyanne são irmãs por parte de mãe, Ledir Jacobina. Em entrevista à Quem, a jovem contou que não possuía um contato próximo com a influenciadora até os 10 anos de idade, quando se mudou de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para o Rio de Janeiro. Desde então, Gracyanne e seu ex-marido, Belo, desempenharam papeis fundamentais na vida de Giovanna.

“Vim morar com a Gra e o Belo um ano antes da minha mãe. Falo que o Belo é meu pai, quem cuidou de mim, mesmo, foi ele. É um ser humano incrível”, ressaltou.

Relação com Belo

Belo é considerado uma figura paterna para Giovanna. “Sei cantar todas as músicas dele, acho que só o pagode dele é bom. O resto é sofrência demais”, brincou. No mês de dezembro, Jacobino esteve presente no cruzeiro do artista, e compartilhou seu orgulho pelo evento. “Parabéns, paizinho! O navio tá lindo, te amo”, escreveu ela.

Belo e Gracyanne, que foram casados por 16 anos, anunciaram o fim do relacionamento no início de 2024. Apesar disso, o cantor ainda mantém uma boa relação com a ex-esposa e seus familiares.

BBB 25: GRACYANNE BARBOSA É CONFIRMADA NO REALITY COM SUA IRMÃ, GIOVANNA JACOBINA

Gracyanne Barbosa, musa fitness e fisiculturista, foi uma das confirmadas na 25ª edição do Big Brother Brasil! Este ano, os participantes entrarão em duplas, e a influenciadora escolheu sua irmã caçula, Giovanna Jacobina, para encarar o desafio.

“A Gra sempre cuidou de mim como uma mãe e uma melhor amiga. Morar com ela e com o Belo foi fundamental para as oportunidades que eu tive”, ressaltou a veterinária.