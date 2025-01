Gladson participa da procissão de São Sebastião em Xapuri e destaca união e projetos para 2025

O governador do Acre, Gladson Cameli, marcou presença na tradicional procissão de São Sebastião, em Xapuri, considerada a maior festa religiosa do município. O evento, realizado nesta segunda-feira (20), reuniu milhares de fiéis que caminharam pelas ruas da cidade em demonstração de fé e devoção ao santo padroeiro.

Cameli destacou a importância de fortalecer a parceria entre governo e municípios para atender melhor às demandas da população. “Diminuir as diferenças entre as pessoas, otimizando as equipes, ouvindo em prefeitura e governo. Nós vamos atender um público maior e tentar dar uma resposta nessa sociedade. E, se Deus quiser, com a força dele, eu tenho certeza, como já disse, que 2025 será um ano de executar. Ano que vem nós vamos ter também, com toda certeza, a nossa ponte concluída e entregue sossegada”, afirmou.

A procissão de São Sebastião é um momento marcante para os moradores de Xapuri e também atrai visitantes de diversas cidades. O evento reforça a devoção ao padroeiro do município e a união da comunidade em torno da fé e da tradição.