Globo conta com trio de medalhões para salvar audiência das novelas a partir de 2025

Em 2025, a TV Globo passará por uma prova de fogo da qual ela não tem visto há muito tempo. Pelo menos é assim que algumas áreas da emissora definem o conjunto de estratégias que já vêm sendo desenhadas desde o final de 2024, mas que só será sentida mais firmemente a partir do segundo trimestre de 2025.

A movimentação da emissora, que vem acontecendo estrategicamente em silêncio, é essencialmente voltada para defender seu império de novelas que começa a ser ameaçada pela ida de conteúdos de dramaturgia para a TV aberta. Mais precisamente, a estratégia da Band em investir em "Romaria", da produtora de Jayme Monjardim, com texto de Leticia Wierzchowski, somada ao SBT de exibir "Beleza Fatal" – e acenar o desejo de já ter outros produtos do catálogo em sua grade – foram pontos decisivos para a emissora carioca começar a se mexer.

No que tange à “Romaria”, entende-se que o projeto tem forte apelo e pode arrancar uma significativa quantia do público da Globo – que já vem se interessando, por exemplo, por “Força de Mulher”, na Record. A conclusão é que as três emissoras concorrentes podem impactar bastante na média dos conteúdos de horário nobre – que já patinam entre 20 e 22 pontos, com “Mania de Você”, por exemplo.

O grande trunfo na Globo é “zelar” ainda mais pelo principal horário de novelas do canal. As novelas das seis e das sete têm seus públicos cativos, ideias consideradas originais e, portanto, neste momento, preocupam menos.

O problema mesmo é às nove. “Mania de Você” já é considerada um equívoco e abriu precedente para que alguns pontos de atenção sejam observados desde a aprovação das sinopses. Aguinaldo Silva, por exemplo, só entra em 2026, mas já escreve capítulos e recebe pareceres. Glória Perez, que já vem em outubro deste ano, tem tido total liberdade para montar seu elenco dos sonhos e evitar a sensação do público de “não conhecer nenhum dos atores” na principal novela da faixa.

Walcyr Carrasco só entra no final de 2026, mas já trabalha, em paralelo com “Êta Mundo Melhor” em um “arrasa quarteirão” (como é chamado internamente) para fechar a trinca de novela dos medalhões – que começará com Glória, passando o bastão para Aguinaldo e terminando com Walcyr.

A “Vale Tudo” de Manuela Dias ainda estará livre das ameaças mais incisivas da concorrência, por isso, vem sendo tratada como a última novela calçada no “velho jeito de fazer novela”, que perdurou nos últimos tempos. A Dramaturgia da TV Globo conta com o talento e a expertise dos três veteranos, agora, devidamente valorizados para manter sua hegemonia. É esperar para ver o que acontece nas cenas dos próximos capítulos dessa batalha.