Governadora em exercício, Mailza exclui candidato de concurso e cancela nomeação de outros três

Na edição do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (10), a governadora em exercício, Mailza Assis, publicou a exclusão de um candidato – WEVERTON ALMEIDA ALMADA – do concurso público do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE). O candidato em questão disputou o cargo de agente socioeducativo.

Ela considerou o resultado final do certame, homologado em abril de 2023. Segundo o decreto, a exclusão também levou em consideração o pedido de reclassificação de candidato constante no processo.

Além disso, Mailza também tornou sem efeito a nomeação de três aprovados no certame. O motivo seria que os candidatos não tomaram posse no prazo estabelecido ou não integralizaram os requisitos de ingresso no cargo.

Foram eles:

I – ASSISTENTE SOCIAL: MILTON ARAÚJO FERREIRA DA SILVA;

II – PSICÓLOGO: ANTONIO ANDERSON GOMES DE SOUZA;

III – TÉCNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL – TÉCNICO DE

INFORMÁTICA: ALESSANDRA VALENTINA TEIXEIRA DE SOUZA.

Outras nomeações

Mailza também oficializou outras nomeações e exonerações de servidores comissionados. Veja na íntegra:

Exonerar MARRONEM COSTA ARAÚJO do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, nomeado através do Decreto nº 7.342-P, de 4 de julho de 2024;

Exonerar MÁRCIO SILVA DOS SANTOS do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-1, nomeado através do Decreto nº 7.343-P, de 4 de julho de 2024;

Exonerar MARIA ANTÔNIA SILVA DE SOUZA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-1, nomeada através do Decreto nº 1.681-P, de 7 de fevereiro de 2023;

Exonerar NIVIA CRISTINA DOS SANTOS do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4, nomeada através do Decreto nº 398-P, de 9 de janeiro de 2023;

Exonerar PAULO ROBERTO CAVALCANTE NASSERALA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, nomeado através do Decreto nº 3.090-P, de 14 de abril de 2023;

Exonerar MAX DA SILVA TEODORO do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5, nomeado através do Decreto nº 6.988-P, de 4 de junho de 2024;

Exonerar JADSON LUCAS COSTA PEREIRA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4, nomeado através do Decreto nº 2.544-P, de 16 de março de 2023;

Exonerar KEMY FERNANDES DA SILVA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-1, nomeado através do Decreto nº 7.340-P, de 4 de julho de 2024;

Exonerar KARIN GOMES BARLATTI do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5, nomeada através do Decreto nº 3.526-P, de 28 de abril de 2023;

Exonerar CAMILA DE MELO PIRES ARRUDA OLIVEIRA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-8, nomeada através do Decreto nº 3.517-P, de 28 de abril de 2023;

Exonerar PAMELA GALVÃO FERREIRA SILVA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-6, nomeada através do Decreto nº 2.555-P, de 16 de março de 2023;

Exonerar TAIS CAROLINE ALVES AZENHA MOREIRA SIQUEIRA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-1, nomeada através do Decreto nº 7.336-P, de 4 de julho de 2024;

Exonerar NAYANE CAVALCANTE LIMA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4, nomeada através do Decreto nº 2.559-P, de 16 de março de 2023;

Exonerar IRACEMA CALDAS DA SILVA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4, nomeada através do Decreto nº 7.335-P, de 4 de julho de 2024;

Nomear MARIA ANTÔNIA SILVA DE SOUZA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, na Secretaria de Estado de Agricultura – SEAGRI;

Nomear NIVIA CRISTINA DOS SANTOS para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-7, na Secretaria de Estado de Agricultura – SEAGRI;

Nomear PAULO ROBERTO CAVALCANTE NASSERALA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, na Secretaria de Estado de Agricultura – SEAGRI;

Nomear MAX DA SILVA TEODORO para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-6, na Secretaria de Estado de Agricultura – SEAGRI;

Nomear KEMY FERNANDES DA SILVA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4, na Secretaria de Estado de Agricultura – SEAGRI;

Nomear KARIN GOMES BARLATTI para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-6, na Secretaria de Estado de Agricultura – SEAGRI;

Nomear CAMILA DE MELO PIRES ARRUDA OLIVEIRA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-6, na Secretaria de Estado de Agricultura – SEAGRI;

Nomear PAMELA GALVÃO FERREIRA SILVA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-7, na Secretaria de Estado de Agricultura – SEAGRI;

Nomear TAIS CAROLINE ALVES AZENHA MOREIRA SIQUEIRA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, na Secretaria de Estado de Agricultura – SEAGRI;

Nomear NAYANE CAVALCANTE LIMA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5, na Secretaria de Estado de Agricultura – SEAGRI;

Nomear IZAURA MARIA CARDOSO BARROS DE SÁ para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4, na Secretaria de Estado de Agricultura – SEAGRI;