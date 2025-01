Governo consegue aprovação para construir Viaduto da Corrente; obra já tem prazo para iniciar

O Governo do Acre obteve uma grande conquista nesta terça-feira (7): a aprovação para a construção do Viaduto da Corrente, em Rio Branco.

O investimento é de R$ 35 milhões. Parte do recurso destinado pelo Governo Federal, no valor de R$ 25 milhões, é fruto de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar. O valor será aplicado na execução da primeira etapa da obra.

O projeto será executado pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre).

“Com o projeto aprovado, enviamos hoje para licitação, dando mais um passo importante para a realização dessa obra, que beneficiará diretamente a população de Rio Branco. Esperamos iniciar a construção ainda no verão de 2025”, afirmou Sula Ximenes, presidente do Deracre.

Localizada na interseção das rodovias BR-364 e AC-40, a passagem de nível eliminará a necessidade de uma rotatória, responsável por grandes congestionamentos ao longo das pistas em horários de pico, assegurando melhoria na fluidez do trânsito em uma região com alto tráfego de veículos leves e pesados.

O viaduto também contará com vias de acesso laterais e outras medidas, como a ampliação da ciclovia da Via Chico Mendes, na rodovia AC-40.