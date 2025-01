Governo entrega mais de R$ 1 milhão em equipamentos e materiais ortopédicos para a Fundhacre

O Governo do Acre realizou nesta quinta-feira (16), a entrega de uma série de materiais permanentes e de insumos para a Oficina Ortopédica da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre). Ao todo, foram investidos pouco mais de R$ 1 milhão, fruto de emenda do senador Marcio Bittar.

Entre os equipamentos inclusos estão televisores, cadeiras de roda, roçadeiras, freezers, bebedouros, ar-condicionados, dentre outros. Já para a Oficina Ortopédica, foram entregues placas para confecção de materiais ortopédicos, além de kits para a fabricação de próteses, como joelho, pé, etc.

O governador Gladson Cameli, que esteve presente na solenidade e entrega dos equipamentos, reforçou a importância do Estado investir na área da saúde.

“É o público que necessita de equipamentos, um apoio com a presença maior do Estado na vida de cada um, daqueles que vem aqui bater na porta da Fundação da Saúde Estadual, atrás de tipo de atendimento. Então é um público que a gente precisava ter um olhar especial, que nós estamos tendo, é um apoio em parceria com os parlamentares, deputados e senadores, para que a gente possa cada vez mais avançar e diminuindo aí a indiferença entre as pessoas”, disse.

Com a chegada dos novos insumos, o gerente da Oficina Ortopédica de Rio Branco, Heber Homero, acredita que o atendimento terá avanços significativos.

“Esse material que nós recebemos agora, ele é muito focado na produção de órtese e prótese. Então, nós já tínhamos bastante tempo que a gente não recebia. A gente tem uma lista de espera de pacientes aguardando, e agora a gente vai conseguir avançar nessas listas de espera”, ressaltou.

Por meio da Oficina Ortopédica, a Fundhacre executa um papel indispensável no atendimento a pessoas que enfrentam desafios físicos. O local conta uma equipe multidisciplinar com mais de 20 profissionais, incluindo médico, atuando desde o diagnóstico até a reabilitação.

A presidente da Fundhacre, Soron Angélica Steiner, celebrou o recebimento dos novos materiais.

“Para nós hoje é um motivo de muita honra e satisfação poder entregar os insumos da oficina ortopédica pra nossa população. Essa entrega hoje vai poder proporcionar mais qualidade de vida a essas pessoas e concretizar a inclusão, que é mais do que uma pauta, mas deve ser uma realidade no nosso país e no Estado do Acre”, afirmou.

VEJA FOTOS DO EVENTO: