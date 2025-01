Grupo pede permanência de presidente da FGB, mas situação acaba em polêmica; entenda

A Câmara Temática dos Povos Originários, do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Rio Branco, emitiu uma nota de esclarecimento nesta quinta-feira (15), após o vereador e presidente da Câmara de Rio Branco, Joabe Lira, participar de uma reunião com pessoas que se apresentaram a ele como representantes de movimentos sociais e culturais, solicitando apoio para a permanência de Klowsbey Veiga no cargo.

Em um vídeo enviado à redação do AC24horas, o presidente da Câmara, Joabe Lira, aparece acompanhado de pessoas que se identificam como representantes, inclusive de povos originários. No vídeo, um homem pede que Lira interceda “por um amigo que os apoiou.”

Na nota divulgada pela Câmara Temática dos Povos Originários do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Rio Branco, o grupo afirma não ter conhecimento da reunião mencionada e que seus membros não foram convidados para o encontro. “Ainda ressaltamos que a nossa câmara atua em defesa dos direitos e interesses coletivos dos povos originários […] é fundamental que as representações sejam legítimas e que reflitam as verdadeiras necessidades e demandas dos povos originários”, diz o texto.

Ao AC24horas, Joabe Lira explicou que foi abordado por um grupo de pessoas na Câmara Municipal que se identificaram como representantes de movimentos culturais. “Não tenho muito o que falar. Quando desci, havia um pessoal lá dizendo que queria conversar comigo. Falei que estava indo para outra reunião, mas, no final, chamei eles ao auditório. Eles queriam fazer um pedido para que eu intercedesse pelo Klowsbey, pois ele realiza um bom trabalho, segundo eles. Apenas ouvi e expliquei que a indicação ao cargo de presidente da Fundação Garibaldi Brasil é uma atribuição exclusiva do Poder Executivo,” afirmou o vereador.

Confira a nota da Câmara Temática dos Povos Originários na íntegra:

A Câmara Temática dos Povos Originários do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Rio Branco, Acre, vem a público esclarecer que não está ciente da reunião ocorrida na manhã de terça-feira (14), envolvendo o presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Joabe Lira (União Brasil), na sala de reuniões do Poder Legislativo. Na ocasião, foi mencionado que representantes do “movimento cultural de Rio Branco” solicitaram a permanência do atual responsável pela Pasta e alegaram a presença de representantes culturais, incluindo os dos povos originários.

Deixamos claro que não temos conhecimento sobre a referida reunião e que não fomos convidados a participar. Ressaltamos ainda que a nossa câmara atua em defesa dos direitos e interesses coletivos dos povos originários, buscando sempre um diálogo respeitoso e construtivo junto ao movimento cultural de Rio Branco, por meio do Conselho Municipal de Cultura, instância legítima e deliberativa acerca das decisões coletivas referentes a todo o movimento cultural da cidade.

As decisões e pautas discutidas em nossas reuniões são fruto de um processo coletivo e participativo, que envolve a voz e a vontade das comunidades que representamos.

Reforçamos que é fundamental que as representações sejam legítimas e reflitam as verdadeiras necessidades e demandas dos povos originários. Estamos à disposição para dialogar com todos que desejem contribuir de forma positiva para o fortalecimento da cultura e dos direitos de nossas comunidades.

Atenciosamente,

Câmara Temática dos Povos Originários

Conselho Municipal de Políticas Culturais de Rio Branco – Acre

Rio Branco – Acre, 15 de janeiro de 2025