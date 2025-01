Guia do Carioca 2025: tudo sobre o campeonato que começa neste sábado

Tradicional equipe do subúrbio do Rio, o Madureira chega nesta edição com o objetivo de mudar o retrospecto ruim apresentado nos últimos anos. Desde 2021, o Madureira não fica entre os oito melhores colocados do Carioca, de modo que nem sequer jogou a Taça Rio (mata-mata com os times que ficaram entre 5º e 8º lugares). Uma dos principais reforços é o meia Renato Henrique. O jogador defendia o Retrô-PE, que foi campeão do Campeonato Brasileiro série D no ano passado. O meia Marcelo, destaque do Sampaio Corrêa-RJ na última temporada, também chegou com grande expectativa. O Madureira também acertou o retorno do técnico português Daniel Neri para esta temporada. O treinador comandou o clube no Carioca de 2024.