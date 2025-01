Gusttavo Lima ou Nivaldo? Para presidir o Brasil, saiba qual nome o cantor deverá usar nas eleições

Gusttavo Lima vai mesmo se candidatar à presidência em 2026? A dúvida já está no ar desde que o cantor revelou sua intenção de disputar o cargo nas próximas eleições. Mas agora, surgiu uma questão interessante: como ele vai aparecer nas urnas? Uma mudança será necessária.

A resposta está na legislação eleitoral. De acordo com a Lei das Eleições, o nome completo do candidato deve ser usado na parte burocrática do processo, ou seja, no registro de candidatura, ele precisaria usar “Nivaldo Lima”.

Mas a boa notícia para o sertanejo é que ele pode continuar com seu nome artístico, “Gusttavo Lima”, nas campanhas e, claro, nas urnas. Isso é permitido para evitar qualquer confusão entre o público, já que é com esse nome que ele é amplamente reconhecido.

Enquanto a filiação partidária e os próximos passos políticos de Gusttavo Lima ainda estão sendo definidos, o mistério sobre sua candidatura só aumenta. Resta saber se ele vai mesmo colocar seu nome à disposição do eleitorado ou se essa é apenas mais uma movimentação estratégica para o futuro político do cantor.