Nelson Bezerra da Silva, de 30 anos, foi vítima de agressão física após se desentender com um faccionado na tarde deste sábado (25), em uma via pública no bairro Belo Jardim 2, localizado na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações fornecidas pela própria vítima, Nelson, morador do bairro Belo Jardim 1, caminhava pelo bairro Belo Jardim 2 quando teve um desentendimento com um faccionado da área. Poucos minutos depois, ele foi abordado em via pública por cerca de oito pessoas e agredido com golpes de ripa, chutes e socos, chegando a ficar desacordado na rua.

Após o espancamento, ficou tão debilitado que não conseguiu deixar o local por conta própria. Os agressores fugiram em seguida.

Moradores da região que presenciaram o ataque acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte básico foi enviada ao local para prestar os primeiros socorros. Após a estabilização do quadro clínico, Nelson foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado estável.

A vítima sofreu um corte profundo na cabeça, uma fratura no braço esquerdo e outra na perna direita, além de hematomas nas costas e escoriações pelo corpo.

Policiais militares do 2º Batalhão estiveram no local e coletaram informações na tentativa de identificar e localizar os agressores, que ainda não foram encontrados.

A Polícia Civil, por meio da Equipe de Pronto Emprego (EPE), também iniciou as investigações. O caso está sob a responsabilidade da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).