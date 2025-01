Idosa que morreu de Covid na última semana no Acre estava em estado terminal de câncer

A paciente de 69 anos que morreu no hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, vítima de Covid-19, estava em estado terminal de câncer de pele. A mulher faleceu na última terça-feira (31).

Ela deu entrada no hospital no dia 29 de dezembro e morreu dois dias depois. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado do Acre (Sesacre), a paciente enfrentava complicações por conta da metástase do câncer e teria sido diagnosticada com dores intensas, e problemas respiratórios.

Em Sena Madureira, a exemplo de outras cidades, os casos de covid-19 voltaram a ser registrados com uma frequência maior. Isso levanta a necessidade da adoção de medidas preventivas, como por exemplo, o uso da máscara em locais de aglomeração.