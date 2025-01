Ifac abre inscrições para cursos gratuitos de Inglês e Espanhol; SAIBA MAIS

O Instituto Federal do Acre (Ifac) abriu inscrições para os cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) em Língua Inglesa e Língua Espanhola, ambos no nível iniciante. As vagas são para o Campus Rio Branco. O Edital nº 02/2025 prevê que as aulas terão início em abril e serão realizadas no formato híbrido, atendendo a estudantes, servidores e membros da comunidade externa.

São ofertas 50 vagas, 25 para cada curso. As vagas são distribuídas igualmente entre estudantes, servidores do Ifac e comunidade externa. Caso sobrem vagas, elas serão redirecionadas prioritariamente à comunidade externa.

A carga horária anual é de 160 horas, e os cursos são voltados para pessoas a partir de 14 anos que tenham concluído o Ensino Fundamental II. Informações detalhadas sobre o processo seletivo e o edital estão disponíveis no site oficial do Ifac (https://editais.ifac.edu.br/).

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até o dia 7 de fevereiro, online, por meio dos links indicados no edital, ou presencialmente, na sala de idiomas do Campus Rio Branco.

A seleção dos candidatos será feita por sorteio eletrônico, com os resultados divulgados no site oficial do Ifac, conforme o cronograma do edital. Cada turma precisa atingir um mínimo de 15 alunos matriculados para que as aulas sejam iniciadas.