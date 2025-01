Indicado a 3 Oscars, ‘Ainda Estou Aqui’ segue em exibição no cinema de Rio Branco

Após o sucesso da produção, o filme brasileiro “Ainda Estou Aqui” segue em cartaz nesta semana no cinema de Rio Branco, no Via Verde Shopping.

Elogiado pela crítica e muito procurados nas bilheterias Brasileiras, o longa conquistou nesta quarta-feira (22), três indicações ao Oscar, incluindo a categoria de Melhor Filme.

A obra conta a história de Eunice Paiva, interpretada por Fernanda Torres, que venceu o Globo de Ouro com a interpretação da personagem.

Além de “Ainda Estou Aqui”, outros três filmes estreiam nesta quinta no Cine Araújo de Rio Branco, são eles: Conclave, Ameaça no Ar e Paddington: Uma Aventura Na Floresta.

Confira a programação completa de todos os filmes em cartaz no cinema de Rio Branco:

Lobisomen: 21h45

Mufasa: O Rei Leão (dublado): 14h, 16h30 e 19h

O Auto da Compadecida 2 (nacional): 19h e 21h30

Moana 2: 17h30

Estou Aqui (nacional): 18h30 e 21h15

Sonic 3: O Filme: 14h20, 16h40 e 19h30

MMA – Meu melhor amigo: 13h e 15h15

Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa (nacional): 13h50 e 16h10

Conclave – estreia: 14h15, 16h45, 19h15 e 21h45

Paddington – estreia: Uma Aventura na Floresta: 15h e 17h15

Ameaça No Ar – estreia: 19h45, 21h30 e 22h