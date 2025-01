O Brasil voltou a figurar na cerimônia principal do Oscar. O filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, foi escolhido, nesta quinta-feira (23/1) para concorrer na categoria de Melhor Filme Estrangeiro na premiação, que será realizada em 2 de março.

Esta é a primeira vez desde 1999 — com Central do Brasil, também de Walter Salles — que um filme brasileiro foi indicado na categoria de Melhor Filme Estrangeiro.

O último filme brasileiro a ser indicado ao Oscar foi o documentário Democracia em Vertigem, da diretora Petra Costa, que disputou como Melhor Documentário em 2020. Antes, a animação O Menino e o Mundo, de Alê Abreu, concorreu na edição de 2016, mas perdeu a estatueta para Divertida Mente, da Pixar

Ainda estou aqui nas premiações

O filme Ainda Estou Aqui estreou internacionalmente no Festival de Veneza de 2024, um dos mais prestigiados do mundo. Na ocasião, o filme fez parte da seleção oficial, ele garantiu o prêmio de Melhor Roteiro.

Na campanha para a indicação do longa ao Oscar, Fernanda Torres foi agraciada como Melhor Atriz Estrangeira pela Critics Choice Association no Celebration of Latino Cinema & Television.

A brasileira também foi escolhida como Melhor Atriz de Drama na cerimônia do Globo de Ouro. Na ocasião, ela afirmou que não estava esperando pelo prêmio e que já estava satisfeita apenas por ter sido indicada.