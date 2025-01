A influenciadora digital Yanna Oliveira divulgou os problemas que vem enfrentando em uma viagem feita com familiares e amigos. Ela revela que um grupo de aproximadamente 40 pessoas teria comprado uma viagem para o nordeste, passando por diversas cidades, com hospedagem inclusa, entretanto, não foi isso que encontraram.

O grupo faria o roteiro de ônibus, em um veículo enviado pelo contratado, identificado como pastor Édson Reda. Entretanto, ele não seguiu o padrão que havia sido informado ao grupo antes da partida.

“Ele prometeu um ônibus com dois andares, com carregadores para os celulares, prometeu um ônibus bom, mas não foi isso que nos foi entregue. A data da viagem também foi remarcada diversas vezes”, explica a influencer.

Para além do ônibus não estar conforme o prometido, o veículo teve um problema nas marchas, o que impossibilitou o prosseguimento da viagem no ritmo que deveria ser realizada. Os repasses para pagamentos de combustível eram demorados e muitas vezes causavam mais atrasos na viagem.

“Compramos o pacote no início de 2024 para viajar no começo de 2025, pagamos R$3 mil o casal, com 20 pessoas apenas entre família e amigos. A rota foi alterada sem aviso prévio, não fizemos a parada em Salvador, fomos direto para João Pessoa que deveria ser a segunda parada”, explicou ela.

A estadia nos hotéis deveriam estar asseguradas dentro do pacote comprado por Oliveira, entretanto, não foi o cenário que encontraram quando chegaram ao local. Entre as principais reclamações está a divisão dos quartos, que foi prometido que cada casal teria o seu próprio local.

“Ele colocou eu e um casal de amigos nossos em um mesmo quarto, não tinha ar condicionado, não tínhamos banheiro, não tínhamos café da manhã, nada do que ele prometeu”, se queixou.

Ela ainda afirma que a frustração com o momento não se dá pelo valor investido, mas sim por conta do não cumprimento do que foi apalavrado sobre os termos relativos à viagem.

“Ninguém queria um hotel cinco estrelas na beira-mar, queríamos apenas um quarto tranquilo com banheiro, e nem isso ele proporcionou”, destacou sobre a experiência no trecho de João Pessoa. O problema também se repetiu quando chegaram em Fortaleza.

No trajeto até a capital baiana, o organizador da viagem, que realizou a venda dos pacotes, afirmou que não tinha recursos para levar o grupo até Salvador, e que por isso a rota precisaria ser alterada novamente.

“Isso causou uma confusão generalizada. Quando saímos da Bahia o ônibus quebrou, tivemos que subir a serra andando, o motorista tentava o contato com o responsável mas ele não pagava para arrumar”.

O grupo da família e amigos da influenciadora alugou uma van para se deslocar até uma cidade próxima, arcando com os custos do transporte estadia. Segundo ela, o ônibus terá seus reparos custeados por todos da excursão, que fizeram uma cota para prosseguir a viagem. Ela alega ainda que seus seguidores também passaram por situações parecidas com as que vem enfrentado.

O espaço para o homem identificado como Pastor Édson Reda está aberto caso tenha o desejo de se pronunciar acerca do caso.