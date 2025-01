Integrante da maçonaria diz que entidade não aceita homossexuais e não deveria acolher pessoas com deficiência

Circula nas redes sociais um áudio gravado por um suposto integrante da maçonaria, identificado como Candiru, afirmando que a entidade não aceita homossexuais. Ele se refere a outro participante, que reside no município de Feijó, no interior do Acre.

“Rapaz, o que mais me impressionou foi agora em Feijó, nos bastidores, e descobri que na ordem, na Maçonaria, tem um irmão nosso – que se está na ordem, é nosso irmão – que ele é homossexual, e na nossa ordem não pode. Pela primeira vez eu vi isso e fiquei impressionado. Estou impressionadinho”, diz Candiru.

A reportagem do ContilNet entrou em contato com Candiru, que confirmou ser ele o autor do áudio.

“Esse áudio é meu e fui eu quem falei. Sou maçom também. É o regimento. Se você quiser saber informações, pegue o regimento da maçonaria e olhe. O que tenho a declarar é isso”, acrescentou.

Candiru disse ainda que a ordem não pode aceitar, inclusive, pessoas com deficiência.

“O que eu tenho a declarar é isso. Não tenho obrigação. Sou da ordem e digo bem claro que a ordem não pode ter esse tipo de coisa. Não podemos ter nem pessoas com deficiência. O regimento da ordem não aceita”, finalizou.

Para saber se o que foi dito por Candiru consta no regimento da maçonaria ou é um entendimento do grupo, a reportagem procurou o Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica do Estado do Acre (GLEAC), José Cavalcante Damasceno Júnior.

José disse que não tem como se manifestar sobre o caso, neste momento, mas que a situação será avaliada pela GLEAC após o recesso, em fevereiro.