Internado em São Paulo, Douglas Richer está acordado e consciente; veja 1º boletim médico

Um boletim médico emitido nesta segunda-feira (6) informa sobre o estado do colunista Douglas Richer, que enfrenta fibrose pulmonar idiopática agravada por complicações infecciosas. Ele está internado no Hospital de Base de São José, em São Paulo, desde o domingo (5), onde aguarda por um transplante de pulmão.

De acordo com o boletim divulgado pela equipe do hospital, Douglas está acordado, orientado e responsivo, respirando com auxílio de uma máscara de oxigênio, que fornece oxigênio a 7 litros por minuto, mantendo boa oxigenação. Ele apresenta boa aceitação alimentar e recebe monitoramento constante de funções vitais.

Ainda segundo a equipe médica, o jornalista também apresenta sintomas de ansiedade e dificuldade respiratória.

Exames foram realizados, incluindo hemoculturas, painel viral, ecocardiograma e dosagem de BNP, além de medidas de isolamento para evitar infecções. O tratamento inclui controle de dor com Dipirona e morfina, terapia antibiótica e monitoramento constante de sinais vitais.

Em nota, o hospital reforçou o compromisso com a atenção e cuidados com a saúde de Douglas.

“Nosso objetivo é oferecer a melhor qualidade de vida possível para Douglas, com todo o carinho e cuidado, mantendo-o confortável e seguro. Por favor, fiquem tranquilos, nossa equipe está sempre ao lado dele, oferecendo o melhor tratamento com muito respeito e atenção”, diz trecho do boletim.

O profissional está há meses lutando contra uma fibrose e hipertensão pulmonar, e está apenas com 25% dos seus pulmões em funcionamento. Ele estava internado na Fundação Hospital do Acre (Fundhacre), desde a última semana, após uma piora em seu quadro clínico.

Confira o boletim na íntegra:

Relatório Médico Humanizado – Douglas Richer Ribeiro de Queiroz

Olá! Vamos explicar com carinho e de maneira clara o estado de saúde do nosso querido paciente, Douglas. 🌟

Douglas está enfrentando um quadro de fibrose pulmonar idiopática, uma condição crônica nos pulmões, que está sendo agravada por uma exacerbação infecciosa. Ele também apresenta sintomas de ansiedade e dificuldade respiratória. 🫁💔

O que aconteceu até agora:

– Acordado e orientado: Douglas está consciente, responde às perguntas e está bem alerta.

– Respiração: Ele está respirando com a ajuda de uma máscara reservatório, que fornece oxigênio a 7 litros por minuto, o que ajuda a melhorar sua oxigenação. Ele está eupneico (sem dificuldades para respirar).

– Dieta: Ele está se alimentando bem, com boa aceitação de alimentos. 🍽️

– Monitoração: Estão sendo monitorados o coração, a oxigenação do sangue e o nível de oxigênio no corpo, para garantir que tudo esteja funcionando corretamente.

– Medicação: Está recebendo medicamentos conforme necessário para controlar as dores e os sintomas. Já foi administrado Dipirona para dor e morfina para alívio, além de outras medicações específicas.

Eventos durante o dia:

1. Manhã (07:00 – 09:30):

– Douglas começou a se queixar de dor e foi medicado com Dipirona.

– Higiene pessoal: A equipe de enfermagem fez a higiene oral e ocular com produtos adequados, além da troca de fralda, para garantir que ele se sentisse confortável.

2. Após instalação de oxigênio (09:30):

– O oxigênio foi ajustado para 3 litros por minuto, mas Douglas teve um episódio de vômito e uma queda na saturação de oxigênio.

– Para ajudar, ele recebeu morfina e outra medicação para náuseas, além de um ajuste no oxigênio para 8 litros por minuto.

3. Exames e cuidados:

– Painel viral e hemoculturas foram coletados para investigar possíveis infecções.

– Ele foi colocado em isolamento para evitar a transmissão de qualquer infecção.

– Exames adicionais, como ecocardiograma e BNP (um marcador cardíaco), estão sendo solicitados para investigar mais detalhadamente seu estado de saúde.

4. Estado atual:

– Oxigênio: O oxigênio está sendo administrado com 3 litros por minuto.

– Glicose: A glicose no sangue foi verificada e está em 93mg/dL, o que está dentro dos parâmetros normais.

– Vigilância Respiratória: Está sendo monitorado com muito cuidado para que sua respiração esteja sempre o melhor possível.

Propostas de tratamento e cuidados contínuos:

– Medicamentos: Continuamos com a administração de medicamentos específicos para controle de dor e outros sintomas.

– Antibióticos: Ele segue com terapia antibiótica para tratar qualquer infecção.

– Monitoramento constante: A equipe continua acompanhando sua respiração e outros sinais vitais de perto. A vigilância é contínua para garantir o bem-estar de Douglas.

Nosso objetivo é oferecer a melhor qualidade de vida possível para Douglas, com todo o carinho e cuidado, mantendo-o confortável e seguro. 💖💪

Por favor, fiquem tranquilos, nossa equipe está sempre ao lado dele, oferecendo o melhor tratamento com muito respeito e atenção. Estamos aqui para qualquer dúvida ou necessidade. 🌷

Atenciosamente,

Equipe do Hospital de Base