Joelma passa mal antes de show, é amparada pela equipe e preocupa fãs

A cantora Joelma, de 50 anos, esteve em Vitória, no Espírito Santo, para gravar mais um show do seu novo DVD ‘Isso é Calypso Tour’, nesse sábado (11). No entanto, ela preocupou os fãs ao passar mal antes da apresentação.

Em imagens que circulam nas redes sociais, Joelma aparece descendo da van, amparada por membros da sua equipe, e sendo abordada por alguns admiradores na porta do hotel, mesmo não estando em condições de interagir.

A atitude gerou desagrado e críticas dos internautas, que ficaram alarmados com o estado de saúde da artista:

“O estado da Joelma e os fãs ali, fazendo foto, como se não fosse nada”, disse um usuário no X, antigo Twitter. “Meu Deus, a mulher passando mal e os caras não respeitaram, tudo por uma foto”, pontuou outro. “As pessoas são muito sem noção, não têm limites. Estão vendo que a mulher não está bem e querem sufocar a pessoa, Deus me livre”, afirmou mais um.

Veja vídeo: