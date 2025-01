John é regularizado e é mais uma opção ofensiva no Humaitá

O atacante John foi regularizado e é mais uma opção do técnico Márcio Parreiras para a estreia do Humaitá no Campeonato Estadual. O Tourão enfrenta a Adesg na segunda-feira (27), às 16 horas, no estádio Arena da Floresta, em Rio Branco.

“Trabalhamos para ter o elenco completo, mas ainda não possível contar com Wallace. Temos um grupo qualificado e vamos forte para o primeiro jogo no campeonato”, afirmou o diretor de futebol do Humaitá, Kinho Brito.

O elenco realiza neste domingo, (27), no campo do Airton, o último trabalho antes do confronto contra a Adesg. O técnico Márcio Parreiras ainda faz algumas avaliações e os titulares ainda não foram definidos para a estreia.