Jovem desaparecido em floresta no Acre afirma ter recebido ajuda de seres encantados

Um jovem caçador ficou perdido por sete dias na floresta amazônica. Resgatado na tarde do dia 23 de janeiro, ele revelou ter contado com a presença do Caboclo da Mata e do Curupira, personagens emblemáticos do folclore brasileiro. As informações foram publicadas pelo site Jurua 24 Horas.

Segundo o jovem, que havia saído do Ramal do Vinte rumo à comunidade São Salvador, na Serra do Moa, sua intenção era realizar uma caçada.

No entanto, ele se perdeu após seguir instruções confusas dadas por outros caçadores que encontrou no caminho. Armado apenas com uma espingarda e uma lanterna, ele enfrentou noites escuras e momentos de desespero, mas afirma que foi acompanhado por dois seres sobrenaturais. As informações são do site Juruá 24 horas.

O Caboclo da Mata teria assumido o papel de guia, ajudando-o a encontrar direções em meio à densa vegetação. Por outro lado, o Curupira, conhecido pelas pegadas invertidas e por suas brincadeiras maliciosas, teria zombado do rapaz, afirmando que ele não sobreviveria. A mistura de ajuda e provocação deixou o jovem em constante tensão, mas ele credita às entidades o fato de ter conseguido resistir à experiência.

Nas redes sociais, o caso despertou diversas reações. Muitos internautas demonstraram fé na história, argumentando que os seres espirituais fazem parte da rica cultura da Amazônia e que esses encontros são mais comuns do que se imagina.

Outros, porém, questionaram o relato, sugerindo que o isolamento e o desgaste físico poderiam ter provocado alucinações. Alguns também reagiram com bom humor, criando cenários fictícios e comentários descontraídos sobre o ocorrido.