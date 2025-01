Jovem é atacado por abelhas enquanto roçava em seringal e tem o pé cortado por roçadeira

O jovem trabalhador Fernando Souza Pereira, de 23 anos, sofreu um grave acidente de trabalho na manhã desta sexta-feira (17), no seringal Porto Alegre, localizado na zona rural do município de Boca do Acre, no interior do Amazonas.

Segundo relato da própria vítima, Fernando estava roçando uma área com uma roçadeira quando foi atacado por abelhas italianas. Na tentativa de se livrar dos insetos, ele jogou a roçadeira ligada no chão e tentou correr. Nesse momento, a ferramenta se chocou contra o solo e foi projetada para cima, atingindo o pé direito. A lâmina causou um corte profundo entre o tornozelo e o calcanhar do jovem.

Mesmo ferido, Fernando conseguiu chegar até sua casa e pediu ajuda à família. Seus familiares o colocaram em uma embarcação e, após um trajeto de aproximadamente três horas e meia, chegaram ao hospital de Boca do Acre. Lá, o jovem recebeu os primeiros atendimentos. Devido à gravidade da lesão, ele foi transferido para o pronto-socorro de Rio Branco, no Acre, onde realizou exames e, após avaliação médica, foi liberado.