Jovem indígena dá à luz em canoa após esperar mais de duas horas por socorro no interior do Acre

Um caso alarmante em Assis Brasil, no Alto Acre, revelou as sérias falhas no atendimento médico de urgência da cidade. Vitória, uma jovem indígena de 18 anos, deu à luz sua filha dentro de uma canoa na manhã desta quinta-feira (9), no porto da cidade, depois de aguardar por mais de duas horas por uma ambulância.

Vitória, vindo de uma aldeia situada nas cabeceiras do Rio Acre, viajou por mais de três horas em uma pequena embarcação, buscando chegar ao hospital de Assis Brasil para o parto.

Ao chegar, ela pediu ajuda para acionar o SAMU, mas, devido à demora no atendimento, entrou em trabalho de parto antes de conseguir ser socorrida. As informações são do site Folha do Acre.

Após a tentativa frustrada de acionar o SAMU e sem respostas, moradores da região procuraram a Polícia Militar, mas o socorro médico não foi imediato. Vitória, então, deu à luz dentro da canoa, antes mesmo de poder ser retirada da embarcação. A situação crítica exigiu a intervenção de uma tia da jovem, que veio até o local e levou a criança a pé até o hospital.

Somente depois de mais de duas horas de espera, uma ambulância chegou para levar Vitória e sua filha ao hospital. O incidente gerou críticas sobre a falta de prontidão nas equipes de resgate e os riscos enfrentados pelas pessoas em áreas remotas, onde a assistência médica não é garantida com agilidade.