Justin Bieber dá unfollow em Hailey e gera boatos sobre casamento

Será o fim do casal? Justin Bieber deixou de seguir a esposa no Instagram, Hailey Bieber, e gerou uma série de especulações sobre o casamento. Antes, o cantor já havia feito o mesmo com o sogro, Stephen Baldwin. A modelo também não acompanha mais o pai nas redes, mas ainda segue o marido.

O que aconteceu? Nesta terça-feira (21/1), fãs de Justin Bieber ficaram chocados após o cantor deixar de seguir o sogro e, pouco depois, a esposa Hailey.

e, pouco depois, a esposa Hailey. Apesar da situação, a modelo ainda segue o cantor, mas não acompanha mais as atualizações do pai. Da relação dos dois nasceu Jack Bieber, o primeiro filho do casal.

Entretanto, eles ainda não se manifestaram sobre a situação e nem explicaram os motivos para os unfollows.

No último final de semana, Justin Bieber compartilhou uma foto de Hailey e aproveitou para se declarar à esposa. “Mulher mais incrível que já conheci e conhecerei”, escreveu ele.

Vale lembrar que, em fevereiro de 2024, enquanto o casal estava em uma suposta crise, Hailey não teria gostado de uma publicação feita pelo pai, de acordo com o TMZ.

“Cristãos, por favor, quando pensarem em Justin e Hailey, reservem um momento para fazer uma pequena oração para que eles tenham sabedoria, proteção e que se aproximem do Senhor”, escreveu Stephen.